Borse di studio in ricordo della prof Maria Crespi

Consegnate nel palazzo comunale le borse di studio agli studenti meritevoli da parte del Lions Club alla presenza dell’assessore all’Istruzione, Alda Coppola e della presidente, Alessandra Cannistrà. Il riconoscimento in memoria della professoressa Maria Crespi, docente del liceo classico “Gualterio“ e insigne studiosa di fisica che aveva fatto parte del prestigioso laboratorio di via Palispernam è andato a Matteo Cherubini, Lorenzo Pedichini e Maddalena Radicchi. Il premio in memoria dell’ingegnere Alfredo Caivano è andato, invece, a Giacomo Casalicchi. Quelli in memoria del generale Giuseppe Cimicchi, socio onorario del club, destinato a studenti delle scuole medie di Orvieto e Castel Viscardo che si sono distinti nello studio e nello sport ad Angelica Baffo, Andrea Pasquini e Jonathan Spagnuolo.