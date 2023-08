Boom di appuntamenti al Museo della pesca di San Feliciano

MAGIONE - Proseguono gli appuntamenti nei mesi di agosto e settembre per vivere in maniera originale il Museo della pesca di San Feliciano, Magione che, accanto all’allestimento che racconta la storia e la vita del lago Trasimeno ospita tre mostre legate al mondo del fumetto nell’ambito della manifestazione Trasimeno Fumetto. Proprio a una di queste - Barchette di carta. Navi e Navigatori nel fumetto e nell’illustrazione – allestita dalla Biblioteca delle nuvole di Perugia, ispirato il laboratorio creativo "barchette che passione" si è tenuto domenica, rivolto a bambini e bambine di età superiore ai sei anni con prenotazione obbligatoria. Gli appuntamenti proseguono domenica 13 agosto, ore 21.30, con un evento che unisce la meraviglia della visita alla scoperta di quanto esposto alla luce di uno smartphone che sarà in grado di aggiungere a quanto si vedrà un alone di mistero. Storie per sognare, letture per grandi e piccini, in programma domenica 3 settembre alle 15.30, chiude il ciclo dei tre incontri. Le prenotazioni allo 0758479261.