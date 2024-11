Boom del Pd, frena Fratelli d’Italia. Ecco gli eletti in Consiglio regionale. Andrea Romizi: un exploit clamoroso

Il Partito democratico fa il pienone, Fratelli d’Italia va sotto le aspettative, i Cinquestelle calano ancora, mentre Lega e Forza Italia si confermano. La fotografia del voto può riassumersi così, con i candidati di secondo piano che raccolgono soltanto lòe briciole (i numeri sono a pagina 3). Il primo partito è dunque il Pd che supera ampiamente il 30% e conquista almeno nove consiglieri: Simona Meloni (la più votata) e Tommaso Bori prima di tutto, dati già come quasi certi assessori. Poi Cristian Betti, Francesco De Rebotti, Sarah Bistocchi, Letizia Michelini, Francesco Filipponi sembrano sicuri, gli altri due o tre (dipende dal conteggio dei resti) se li contendono Maria Grazia Proietti, Michele Bittarelli, Stefano Lisci e Joseph Flagiello.

Agli altri partiti di maggioranza sono rimaste le briciole: i Cinquestelle entrano con un consigliere (se la giocano Emanuela Arcaleni, Luca Simonetti e Valentina Pococacio), mentre Bianca Tagliaferri e Ottavio Anastasi si contendono l’unico posto della lista Umbria Domani, la civica di Proietti. Il superfavorito di Avs è Fabrizio Ricci, che però se la gioca con i resti del consigliere del Pd. Nelle file dell’opposizione a guidare c’è Fratelli d’Italia che ha "ballato" fino a notte fonda tra il 19 e 20 per cento: tutti si aspettavano molto di più dal partito del segretario regionale Emanuele Prisco, che porta a casa insieme a Lega e Forza Italia un’altra sonora sconfitta dopo quella di Perugia con Margherita Scoccia.

L’unica attenuante è che FdI avrebbe voluto Andrea Romizi candidato presidente, ma l’accordo tra Giorga Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini e volato sopra la testa di Prisco e degli altri segretari di partito umbri. FdI elegge dunque tre consiglieri: l’ex assessore Paola Agabiti, Eleonora Pace e uno tra Matteo Giambartolomei e Simona Vitali. Qui i flop e i musi lunghi si sprecano: da Annalisa Mierla a Daniele Nicchi. E poi il forte ridimensionamento di Clara Pastorelli e Luca Merli, che non sarebbero entrati neanche in caso di successo.

E’ invece clamoroso il boom di Romizi con Forza Italia (che sfiora il 10 per cento e aumenta i consensi rispetto alle Europee): ben oltre le ottomila preferenze, a conferma che davvero il centrodestra ha sbagliato il "cavallo" su cui puntare. Dietro di lui si contendono il secondo scranno in Consiglio Laura Pernazza e Roberto Morroni. Uno solo il consigliere della Lega (sfiorato l’8 per cento, più che alle Europee), Enrico Melasecche. E poi entra Nilo Arcudi che stavolta riesce a conquistare il tanto agognato posto in Regione con la lista Tesei Presidente (5 per cento), anche se Arcudi – come in Comune – entra da sconfitto.

Michele Nucci