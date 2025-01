Covid Umbria, il bollettino del 13 ottobre: 28 nuovi positivi e 94 guariti

Perugia, 13 ottobre 2021 - Più che dimezzati gli alunni positivi al Covid in Umbria, tra il 12 ottobre, 14, contro i 39 registrati l'8 dello stesso mese. A fornire il quadro è la Regione. Le classi in isolamento sono ora 10 mentre erano 24 al precedente rilevamento. I contati stretti in quarantena sono scesi a 204 da 594 e i cluster a 5 da 7.

Nel grafico CovidStat/Infn l'andamento dei ricoveri in Umbria:

Per quanto riguarda il personale scolastico si registrano 2 positivi mentre era uno l'8 ottobre.

I dati del 13 ottobre

Intanto nelle ultime 24 ore si registrano sei ricoveri in meno per Covid in Umbria: 38 in tutto secondo i dati della Regione aggiormati a mercoledì 13 ottobre (erano 44 martedì), 4 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. C'è stato un nuovo decesso nell'ultimo giorno, 1.456 in tutto dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi di positività accertati sono 28 e i guariti 94. Gli attualmente positivi scendono così a 574 (67 in meno rispetto a martedì). Sono stati analizzati 3.723 test antigenici e 2.015 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 0,48 per cento (0,3 martedì).