Covid Umbria 12 ottobre, 23 positivi e 31 guariti

Perugia, 12 ottobre 2021 - Ventitré nuovi positivi e 31 guariti nelle ultime ventiquattr'ore in Umbria, con il numero degli attualmente positivi che scende da 649 a 641 (erano 777 esattamente una settimana fa). In diminuzione da 45 a 44 i ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva, e le persone in isolamento contumaciale, da 604 a 597. Secondo il quotidiano resoconto della Regione, Terni resta la città con il maggior numero di contagiati, 96, seguita da Foligno, 80, Orvieto, 47, Perugia 37, Città di Castello, 32. A Parrano, nell'orvietano, l'incidenza più alta del virus, con un tasso del 9,9 su mille abitanti