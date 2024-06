Bocconi avvelenati in centro, il Comune corre ai ripari

Allarme polpette avvelenate a Perugia. Tanto che l’amministrazione comunale ha dato il via alla bonifica e all’ intensificazione dei controlli per la presenza di una serie di bocconi letali denunciati in varie zone del centro storico. Per fortuna sembra che non ci siano segnalazioni di cani o gatti caduti nella trappola. Stando a quanto disposto dal Comune con un’ordinanza, le esche sono state trovate venerdì in via della Cera, una traversa di corso Garibaldi e in una strada vicina. Palazzo dei Priori ha così provveduto a sistemare dei cartelli di allerta, oltre che in via della Cera, anche in via dell’Oro, via del Canerino, via della Torretta, via Ombrosa, via Lucida, via del Mogherino, via del Pepe, via della Cometa e in corso Garibaldi dal civico 37 al civico 193.

Disposta anche la bonifica e intensificata la prevenzione. "Chi accompagna gli animali nella zona - avverte il Municipio - dovrà farlo con una museruola per scongiurare il rischio che possano ingerire bocconi avvelenati. Chi dovesse trovarli potrà avvertire il Dipartimento di prevenzione dell’Usl Umbria 1".

Altro aspetto, completamente diverso, ma comunque legato ai nostri amici fedeli, il problema dei bisogni “selvaggi“ lasciati per strada dai padroni incuranti del decoro urbano. Sono tanti i cittadini e i negozianti che segnalano il disagio. Non da meno la piaga della pipì. Molti lasciano che il proprio animale alzi la zampa sulle soglie dei negozi o accanto alle fioriere, che puntalmente vengono innaffiate di pipì. Morale della favola servono secchi di varechina e di disinfettante per cancellare sporcizia e fetore. Fido non ha nessuna colpa, ci mancherebbe. Ma gli umani sì. Si accompagnino i cani in altri luoghi.