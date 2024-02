Blinky va in pensione. I ringraziamenti dei vigili del fuoco al cane pompiere

Perugia, 28 febbraio 2024 – Da luglio 2021 ha prestato servizio all’interno dell’unità cinofila, ma dal 1 marzo sarà ufficialmente in ‘pensione’. E per questo i vigili del fuoco di Perugia lo hanno voluto ringraziare. Si chiama Blinky e insieme al suo padrone Massimo Giorgetti ha lavorato senza sosta nella ricerca di persone scomparse.

"Il Corpo dei Vigili del Fuoco – si legge nella nota - desidera esprimere un profondo omaggio a Massimo Giorgetti e al suo eccezionale compagno a quattro zampe, Blinky, per il loro ineguagliabile impegno come Unità Cinofila di ricerca persone. Da luglio 2021 al 29 febbraio 2024, Massimo Giorgetti e Blinky hanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza delle comunità, dimostrando un'intelligenza e una passione senza eguali. Il loro contributo è stato essenziale nelle operazioni di ricerca e soccorso, e siamo profondamente grati per il loro prezioso servizio. Con il loro ritiro, auguriamo a Blinky e a Massimo Giorgetti tutto il meglio per il loro futuro.