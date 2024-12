"Bisogna alzare la competitività"

PERUGIA – "Dal report emerge con chiarezza che, nel decennio, passi avanti son stati fatti, ma insufficienti a colmare il gap di competitività del settore primario regionale con la media nazionale, tanto che il divario a sfavore dell’Umbria non solo non si è ridotto, ma si è allargato". A dirlo è Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria. "Come anche i dati di bilancio dell’ultimo quinquennio evidenziano che, al netto dell’inflazione, la situazione media di un’impresa di capitali agricola della regione è, nel complesso, peggiorata".

Materiale – spiega Mencaroni – quello del report, che deve servire come elemento per elaborare politiche capaci di incidere maggiormente sulla competitività del settore che, anche per i suoi legami con l’agroindustria, è importante per l’economia umbra. Come Camera di Commercio stiamo cercando, con numerose iniziative di formazione/formazione, di supportare le imprese nella doppia transizione, quella digitale e quella ecologica, che riguarda a pieno titolo anche le imprese agricole e _ conclude - l’impatto sulla loro competitività, come anche la loro capacità di integrarsi nelle filiere alte del valore aggiunto dell’industria agroalimentare".