"Bici elettriche, la legge va cambiata"

Anche il Consiglio regionale dell’Umbria, come quelli di altre Regioni, farà la sua proposta per modificare la legge 160 sulle bici elettriche. La proposta è del capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli, che ricorda come "le problematiche emerse nell’uso dei monopattini sono analoghe a quelle per l’uso dei velocipedi a pedalata assistita, ovvero le e-bike. Questa proposta di legge statale prevede che le e-bike siano dotate di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti; che il conducente dell’e-bike deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando transita in gallerie o circola di notte; che l’uso delle e-bike sia consentito solo dai 14 anni di età; l’uso del casco fino a 18 anni. Inoltre l’atto chiede che il ministero delle Infrastrutture avvii un’istruttoria per la verifica della necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici e delle e-bike".