Beppe Convertini torna in Umbria con Linea Verde

L’Umbria torna protagonista indiscussa del piccolo schermo con la nuova puntata di Linea Verde, in onda domenica alle 12.20 su Rai Uno e poi su Raiplay. Beppe Convertini (nella foto) porterà il pubblico televisivo nel Cuore Verde in un viaggio nell’Alta Valle del Tevere: dal borgo di Citerna, reduce dalla sfida del “Borgo dei Borghi“ e considerata la porta dell’Umbria a Montone, anche questo annoverato tra i borghi più belli d’Italia, passando per Umbertide e Gualdo Tadino, Convertini e Peppone Calabrese arriveranno nel centro di Gubbio.

Nel loro percorso, i due conduttori faranno diversi incontri, non solo nel mondo dell’agricoltura con allevatori, casari e norcini, ma anche con gli artigiani, tra i quali si conoscerà l’ultimo degli scalpellini a Gubbio.

Un incontro speciale avverrà nella Serra Comunale “Orti felici“ di Umbertide dove si svolgono attività dedicate a persone con disabilità. Inoltre, per quanto riguarda il buon cibo, si conosceranno due prodotti, entrambi presidi slow food:, il “Mazzafegato” e il “Vinosanto da uve affumicate dell’Alta Valle del Tevere” legati ad un territorio tutto da scoprire. Una nuova avventura per lo storico programma di Rai 1 che racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico e agroalimentare, colonne portanti dell’economia nazionale. Con un occhio attento alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche mirate alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio.