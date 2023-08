"Basta con la viabilità a misura di macchina"

FOLIGNO – "L’amministrazione comunale sta lavorando per fare i salti mortali ai cittadini che vorrebbero semplicemente andare a piedi o in bicicletta". L’accusa è di "Foligno in Comune" che va all’attacco: "Nel 2023, in piena emergenza climatica – dice Foligno in Comune – con le città che stanno scoppiando a causa del traffico privato e del caldo torrido, si continua a progettare una viabilità basata su marciapiedi transennati da tubolari in ferro e spartitraffico con cemento colato, tanto per creare ulteriori barriere architettoniche (si guardi a via Santo Pietro). Dei 700 metri di percorso ciclabile che non riescono nemmeno ad arrivare a Fiamenga non vale la pena parlare perché è un tratto che non si collega nemmeno con la cosiddetta Tronca e chissà se sarà compatibile col progetto-variante". Per Foligno in Comune, l’amministrazione Zuccarini progetta "una viabilità a misura di macchina, che continua ad essere la sola protagonista delle strade cittadine e umbre. Anche il rapporto ecosistema urbano di Legambiente parla chiaro: Foligno è tra le città con il tasso più elevato di morti e feriti a causa di incidenti stradali. I sinistri su strade urbane sono stati 132 con due morti e 161 feriti nel 2021".