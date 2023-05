Basso livello d’imprenditorialità I comuni del Ternano in coda

Amelia, Narni e Terni risultano tra i grandi comuni dell’Umbria a minor tasso d’imprenditorialità; nella provincia ternana fa eccezione Orvieto, che invece si colloca in quarta posizione generale. E tra i dieci comuni umbri, grandi e piccoli, a minor tasso d’imprenditorialità ben otto sono della provincia ternana, comprese diverse municipalità dell’orvietano. E’ quanto emerge da uno studio della Camera di Commercio regionale che prende a riferimento il numero d’imprese nei comuni umbri ogni cento abitanti. Non solo Perugia (11 aziende per cento abitanti) supera Terni (10,1) ma nella top-five dei comuni sopra i 10mila abitanti si collocano quattro realtà del perugino e una del ternano, nell’ordine Todi (14,5), Castiglione del Lago (12,4), Bastia Umbra (12,3), Orvieto (12,1) e Assisi (11,8). Occupano invece la parte bassa della classifica, sempre tra i comuni oltre 10mila abitanti, San Giustino (8,2), Amelia (9), Narni e Magione (9,8) e Terni (10,1). In generale, tra i dieci comuni a minor numero d’imprese ogni cento residenti, ben otto sono della provincia ternana: si tratta di Porano, Amelia, San Gemini, Giove, Allerona, Attigliano, Montegabbione, Stroncone. Completano il quadro dei comuni a minor tasso d’imprenditorialità San Giustino e Sigillo. La Camera di Commercio del’Umbria ha preso in esame le imprese registrate nei comuni della regione e i dati Istat della popolazione residente nei municipi umbri al 31 dicembre 2022.

"Va ricordato che l’Umbria nsione all’imprenditorialità tra le più alte d’Italia: è la quinta regione per densità imprenditoriale rispetto agli abitanti e la terza per densità di società di capitale. Queste ultime in Umbria sono il 19,7% delle imprese, molto più del 14,8% del dato nazionale", sottolinea l’ente camerale. "Un’indagine opportuna - commenta il presidente Giorgio Mencaroni – che approfondisce quella, presentata poco tempo fa, dalla quale è emerso bene come l’Umbria presenti una propensione all’imprenditorialità tra le più alte d’Italia, essendo la quinta regione per densità imprenditoriale rispetto agli abitanti e la terza per densità di società di capitale".

Ste.Cin.