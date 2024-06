Basket sotto i riflettori Europei Master . La nazionale femminile pronta all’impresa

Perugia ancora una volta “capitale“ della pallacanestro femminile. Merito anche dell’imprenditore Alberto Guarducci, grande appassionato ed ex giocatore di basket, che ha riacceso i riflettori su questo sport, grazie all’organizzazione di due eventi a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. Guarducci, infatti, dopo aver organizzato a marzo la reunion della Don Bosco, a 45 anni dal decollo in serie A con il mitico quintetto base messo in piedi dall’allenatore Carlo Scatena, lo scorso week-end ha ospitato all’Hotel Giò la nazionale femminile di pallacanestro Fimba (Federazione Internazionale Maxi Basket Association) over 55 capitanata dalla perugina Susanna Galli, già play maker di punta della don Bosco di fine anni ’70.

Le azzurre, che dovranno difendere il bronzo, si apprestano a disputare gli Europei Master che si svolgeranno a Pesaro dal 21 al 30 giugno. "Le squadre in gara sono 13 - dice Galli -: nel nostro girone c’è la Germania e la Repubblica Ceca, contro la quale abbiamo conquistato il III posto. La nostra allenatrice è Gabriella Di Piazza, la sua vice e team manager Maria Luisa Premier. Mabel Bocchi curerà le pubbliche relazioni. Obiettivo, battere l’Estonia e portare a casa l’oro".

S.A.