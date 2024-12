Barriere antintrusione in centro. Allarme sicurezza dopo l’attentato

Allarme sicurezza e Capodanno “blindato“, con la festa della notte di San Silvestro che trasloca ufficialmente da Piazza Tacito a Piazza Ridolfi. Barriere antintrusione lungo le principali vie del centro fino al 6 gennaio. Lo ha deciso il Comune, in collaborazione con la Questura, dopo l’attentato di Magdeburgo in Germania. L’amministrazione comunale fa sapere che "sono state adottate misure per la sicurezza e l’ordine pubblico a Corso Tacito, Piazza della Repubblica, Piazza Ridolfi nel periodo delle festività; provvedimenti adottati a seguito del tavolo tecnico con la Questura di Terni, che riguardano la modifica della circolazione stradale e l’installazione degli allestimenti antintrusione per i veicoli". "Sono state disposte chiusure al transito veicolare di Corso Tacito e Piazza della Repubblica – continua il Comune – mediante posizionamento di barriere mobili che consentono di garantire la sicurezza senza ostacolare il passaggio di pedoni".

Il provvedimento è valido dalle 15.30 alle 19 nei giorni seguenti: oggi, domani, mercoledì primo gennaio, sabato 4, domenica 5 e lunedì 6, la Befana. Divieto di circolazione in piazza Ridolfi, dalle 18 del 31 alle 4 del primo, in concomitanza con il concerto di Capodanno "e comunque fino al termine delle operazioni di ripristino in sicurezza della viabilità nell’area interessata dall’evento come da seguente prospetto: Piazza Ridolfi, Corso del Popolo (nel tratto compreso tra Piazza Ridolfi e l’intersezione con Via E. Barbarasa), Via C. Colombo (nel tratto compreso tra Piazza Ridolfi e l’intersezione con Via delle Conce)". Questi gli altri provvedimenti previsti.

"Divieto di sosta con rimozione forzosa per tutti i veicoli, negli stalli di sosta a pagamento e su tutta l’area, dalle 16 del 31 alle 4 del primo e comunque fino al termine delle operazioni di ripristino in sicurezza della viabilità interessata dall’evento"Quindi divieto di sosta in Piazza Ridolfi (compresa l’area di sosta interna a Palazzo Pierfelici), Corsoso del Popolo da Piazza Ridolfi fino all’intersezione con Via E. Barbarasa e Via C. Colombo nel tratto da piazza Ridolfi fino all’intersezione con Via delle Conce.

Limitazione a Largo San Salvatore: divieto di transito in corrispondenza dell’accesso alla Ztl; Via delle Conce (tratto compreso tra l’intersezione con Via Colombo e L.go S. Salvatore): istituzione del senso unico regolato con impianto semaforico o movieri; Via Colombo (tratto compreso tra Via delle Conce e Via Guglielmi): divieto di circolazione; Via Guglielmi, senso unico di marcia.