Tanti anni di buio: scomparsa nel nulla, il ricordo commosso di Barbara Corvi

Terni, 28 ottobre 2023 – «Il tuo sorriso non smetterà mai di brillare. 14 anni senza di te. Grazie a tutte quelle persone e associazioni che continuano a lottare e a sostenerci per la memoria della nostra Barbara".

Così scrive in un post Irene Corvi, sorella di Barbara, la mamma di Montecampano di Amelia scomparsa nel nulla il 27 ottobre del 2009. Da allora di lei non si è saputo più nulla. Aveva 35 anni. Ma c’è chi non dimentica.

Ieri sera nella sala Boccarini, ad Amelia, l’incontro pubblico “Verità e giustizia per Barbara“ promosso da Forum Donne Amelia, Comitato Barbara Corvi, Libera Umbria.

E’ stato presentato il libro “Donne, violenze e ’ndrangheta“ (Novalogos) di Sabrina Garofalo, consulente dell’Osservatorio umbro sulle infiltrazioni mafiose. E’ intervenuta Celeste Costantino, vicepresidente della Fondazione “Una, Nessuna, Centomila“, "che – si legge sul sito – si posiziona come la prima in Italia che vuole sostenere i Centri Antiviolenza, promuovere prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, anche con un cambiamento culturale nella società, utilizzando linguaggi artistici e immediati come musica, teatro, cinema ed entrando nelle scuole".

L’inchiesta sulla scomparsa è stata archiviata due volte, nel 2015 e nel luglio scorso, ma potrebbe sempre essere riaperta di fronte a nuovi elementi o testimonianze. Nella seconda inchiesta la Procura di Terni aveva indagato per omicidio (e arrestato, ma subito scarcerato dal Riesame) l’ex marito di Barbara, Roberto Lo Giudice, appartenente a famiglia di ’ndrangheta ma ritenuto estraneo ai clan. L’uomo si è sempre dichiarato innocente.

Ste.Cin.