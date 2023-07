"Barbara Corvi non si archivia, sappiamo nel nostro cuore che è stata uccisa"

Terni, 14 luglio 2023 _ “La ricerca di verità e giustizia per Barbara Corvi non si archivia”, così Libera Umbria sull'archiviazione del caso della mamma di Montecampano di Amelia, scomparsa nell'ottobre 2009 a 35 anni. “Noi sappiamo, nei nostri cuori e nelle nostre coscienze , che Barbara non è svanita nel nulla, ma è stata uccisa. Per questo l'archiviazione del caso da parte del Tribunale di Terni, pur rappresentando un duro colpo per la famiglia e per tutta la comunità, che chiede da anni verità e giustizia, non mette fine al nostro impegno. Continueremo a gridarlo con tutta la nostra voce: dov'è Barbara?”. Così il coordinamento “Renata Fonte” di Libera Umbria, insieme a Libera nazionale, “dopo che il Gip di Terni ha disposto l'archiviazione delle indagini su Roberto Lo Giudice, marito di Barbara, pur segnalando che permangono 'forti sospetti' a suo carico”. L'uomo si è sempre dichiarato estraneo alla vicenda: arrestato nel 2021 era stato scarcerato dopo venti giorni dal Riesame, che aveva demolito l'inchiesta della Procura di Terni. “In questi anni intorno a Barbara è nato qualcosa di straordinario – continua Libera –, un movimento di persone, di donne in primo luogo, che ha fatto di una vicenda che si voleva mantenere privata e nascosta una lotta comune, attraverso gli strumenti della memoria e della partecipazione”.

Ste.Cin.