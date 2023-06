“Baravai“, una stagione di spettacoli e star all’Anfiteatro Romano

Prende il via il cartellone 2023 di “Baravai - Anfiteatro Romano di Terni“, che da giugno a settembre punta su grandi nomi del panorama musicale e culturale italiano e internazionale insieme al meglio della scena underground in uno spazio meraviglioso, rimasto a lungo in abbandono, come l’Anfiteatro Romano. Giovedì prossimo 8 giugno riapre alle 19 il “Giardino del Baravai“ con con Blond dj set e C+C Maxigross per proseguire nel week end con Management, domani, e Yasmina, domenica, sempre alle 21 e poi avanti fino a settembre. Oltre alla programmazione sul palco principale dell’Anfiteatro Romano, il Giardino del Baravai ospiterà per tutta l’estate, concerti ed eventi, con artisti nazionali e internazionali ad ingresso gratuito.

Quanto all’Anfiteatro Romano da venerdì 9 sono attesi, tra gli altri, Anna Calvi, James Holden, Nu Genea Live Band, Lankum, Ivreatronic, Drast, Alan Sorrenti, Bnkr44, Dente, Sick Tamburo e ancora Elio (nella foto), Nino Frassica & Los Plaggers Band, Barbascura X e Valerio Aprea tra musica, stand up comedy, dj set e spettacoli teatrali.