Bande musicali. Stasera parte la ’Rassegna’

Su il sipario: torna la tradizionale Rassegna delle bande musicali, giunta alla 37° edizione. Un appuntamento che negli anni ha visto protagonista la banda di Umbertide diretta dal maestro Galliano Cerrini e che si conclude con il gran concerto dell’8 settembre, in omaggio alla Santa Patrona della città, la Madonna della Reggia. Si parte stasera alle 21 in piazza Matteotti con la Filarmonica di Pretola, diretta da Eleonora Bastianelli per proseguire domani con la banda musicale "Città di Deruta" diretta da Michele Margaritelli. Venerdì 6 settembre si terrà il concerto della banda "F. Giabbanelli" di Selci, che vede come direttore Mirko Taschini. Sabato 7 settembre alle 21.00 il momento più importante con la tradizionale Processione per le vie di Umbertide che quest’anno sarà anticipata, alle 17, dall’esibizione dei ragazzi della scuola di musica e della Junior Band. Gran finale domenica, con il concerto della Banda musicale "Città di Umbertide" diretta dal maestro Cerrini.