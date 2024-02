Bandcchi indagato: “Mi accusano di aver aggredito i vigili urbani, ma l’aggredito sono io”

Terni, 12 febbraio 2024 – “Mi dicono che ho aggredito i vigili urbani”. Così il sindaco (dimissionario) di Terni, Stefano Bandecchi in un video di Radio Tele Galileo girato alla fine di un Consiglio comunale, quello di oggi (12 febbraio), a dir poco incandescente. La vicenda per cui il sindaco è indagato dovrebbe essere quella, risalente alla fine di agosto, in cui il primo cittadino si scagliò contro alcuni consiglieri d’opposizione venendo “placcato” dagli agenti della polizia locale in servizio nell’aula consiliare.

“Qualcuno mi accusa di aver aggredito qualcuno – continua Bandecchi _, non riesco a capire, c’è un video quindi ne parleremo. Ho sempre detto che non mi fido della magistratura e continuo a non fidarmi, detto questo parlerò col magistrati, parleremo, vedremo e capiremo». «Me l’hanno notificata stamattina – aggiunge il primo cittadino _, del resto ci sono immagini e video , pensavo e penso ancora di essere stato aggredito, infatti il prossimo che mi aggredisce si becca una testata sui denti. Penso che qualcuno in magistratura dovrebbe cominciare a fare il magistrato, adesso voglio scrivere un libro anche io alla fine, questa Italia non mi piace, è pericolosa, ma non per me».

In mattinata, con il sindaco chiamato a spiegare le sue dimissioni dall’incarico, presentate venerdì scorso e revocabili fino al 28, il Consiglio comunale è stato prima momentaneamente “sgomberato”, poi sono stati alcuni consiglieri d’opposizione ad abbandonare l’aula per protesta.