Terni, il caos in consiglio comunale al vaglio della Procura

Terni, 29 agosto 2023 - Al vaglio della Procura di Terni il Far West del Consiglio comunale di lunedì, quando il sindaco Stefano Bandecchi si è scagliato contro il capogruppo di Fratelli d'Italia, Marco Cecconi.

Il sindaco trattenuto dagli agenti della municipale nel video di Radio Tele Galileo

Il primo cittadino, in un primo momento trattenuto a forza dal vicesindaco e dagli agenti della polizia municipale in servizio in aula, successivamente aveva avvicinato Cecconi: faccia a faccia concluso con un "vaffa".

Secondo quanto riporta l'Ansa, è stato infatti già informato il magistrato di turno dopo che Cecconi e l'altro consigliere di FdI coinvolto nell'alterco, Orlando Masselli, avevano segnalato quanto successo ai carabinieri. L'Arma ha quindi trasmesso gli atti in Procura.

Tra gli elementi da valutare ci sarebbe anche la reazione del sindaco all'intervento di tre agenti della polizia locale presenti come prassi nell'aula consiliare. Dopo il Consiglio le minoranze erano andate dal prefetto, gli esponenti di Fratelli d'Italia anche dai carabinieri, per segnalare quanto accaduto