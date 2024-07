“Il cane ha scavalcato la recinzione”. Bambino di 5 anni azzannato dal rottweiler. Tragedia sfiorata a Bevagna

Bevagna (Perugia), 29 luglio 2024 – Il bambino è ricoverato in terapia intensiva, all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno, è grave ma per fortuna non in pericolo di vita. Ha cinque anni e sabato pomeriggio, mentre andava in bicicletta, è stato azzannato da un cane. Una tragedia sfiorata. A metterlo in salvo le urla della mamma che ha attirato l’attenzione dei vicini che sono intervenuti e hanno sottratto il piccolo all’ira del rottweiler. Poi la corsa in ospedale e il ricovero. Con il bimbo che è subito stato messo sotto osservazione e sottoposto a tutte le cure del caso. Ecco cosa sarebbe successo. Nella tarda serata di sabato, a Bevagna, il bimbetto, 5 anni, passeggiava in sella a una bicicletta con la mamma, in località Cantalupo, quando è stato aggredito da un rottweiler. Il cane è riuscito a scavalcare la recinzione dove era custodito e si è gettato contro il bambino, aggredendolo a morsi in più parti del corpo. La mamma ha iniziato a urlare per attirare l’attenzione dei passanti, cercando lei stessa di sottrarre il figlioletto alla rabbia dell’animale. I vicini sono arrivati subito e, insieme, sono riusciti ad allontanare il cane. È arrivata l’ambulanza che ha soccorso il bimbetto e lo ha trasportato all’ospedale di Foligno, dove i medici erano stati già allertati del suo arrivo. Per il piccolo pè stato disposto il ricovero in prognosi riservata anche se, come detto, per fortuna non è in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri di Foligno che hanno eseguito i primi accertamenti sul luogo dell’aggressione. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto: la Procura avrebbe già aperto un fascicolo. Sono stati ascoltati i testimoni, così da individuare il proprietario dell’animale e stabilire le eventuali responsabilità sulla mancata custodia del cane. Il reato ipotizzato è lesioni colpose.