Bambino azzannato da rottweiler, è in prognosi riservata

Bevagna (Perugia), 28 luglio 2024 – Un bambino di 5 anni di Bevagna è stato aggredito da un cane di razza rottweiler rottweiler mentre stava passeggiando in sella a una bicicletta insieme alla madre nella serata di sabato.

Il piccolo è stato morso in più parti del corpo dal cane, che avrebbe scavalcato la recinzione dove era custodito avventandosi sul bambino. Le urla della madre e del piccolo hanno richiamato l’attenzione dei vicini di casa, che hanno subito dato l’allarme: sul posto il 118 e i carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti.

Il bambino è ricoverato all'ospedale di Foligno in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è arrivata subito un'ambulanza che ha portato il piccolo in ospedale. I carabinieri della compagnia di Foligno hanno eseguito i primi accertamenti e sentito i testimoni così da individuare il proprietario dell'animale e stabilire le eventuali responsabilità sulla mancata custodia.