Bambino di 7 anni cade dalla finestra. È gravissimo, ricoverato in ospedale. L’incidente in centro a Massa Martana

Un attimo per precipitare nell’incubo. Un terribile salto nel vuoto di circa sei metri. Poi l’impatto al suolo. Un attimo per trasformare un momento di gioco in una tragedia. Sono ore di attesa e di speranza per un bambino di sette anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è precipitato da una finestra dell’abitazione di famiglia, a Massa Martana. Il piccolo, subito soccorso, si trova ricoverato al Santa Maria della Misericordia dove è arrivato in gravissime condizioni. È stato trasportato in codice rosso, il livello più grave dell’emergenza. Sarebbe, al momento, in pericolo di vita a causa dei gravi traumi riportati. Secondo quanto appreso, sarebbe caduto dalla finestra della camera da letto dei genitori, dell’appartamento che si trova al secondo piano di un palazzo del centro storico. Dalle prime verifiche effettuate dai militari dell’Arma, l’ipotesi che sembra prendere maggiormente corpo è quella della caduta accidentale. Non sarebbero, infatti, emersi elementi tali da spingere le indagini verso ipotesi di diverso tipo. Ma saranno le verifiche nella loro completezza a poter offrire una ricostruzione puntuale di quanto successo nell’abitazione dove, al momento dell’accaduto, sarebbero stati presenti alcuni familiari. A dare l’allarme, sarebbero stati alcuni vicini di casa, messi in allerta dal rumore sordo provocato dalla caduta.

La finestra da cui il bambino sarebbe precipitato si affaccia, infatti, su un vicolo laterale rispetto al resto dell’abitazione. Gli accertamenti investigativi sono ancora in corso per chiarire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Accertamenti tecnici sul tipo di caduta, ma anche le testimonianze di chi, eventualmente, possa aver assistito all’incidente, e di chi è intervenuto per primo, dando l’allarme.