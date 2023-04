Bagnato e Rosi su Alma Tv Puntata dedicata a Foligno

Il sodalizio artistico-affettivo di Massimo Bagnato con Foligno è cosa nota, ma l’attore e comico romano non perde mai l’occasione di rinnovare il legame. E questo anche grazie ai suoi amici folignati, in primis la ’’spalla’’ ormai storica che lo accompagna in tanti dei suoi spettacoli in giro per l’Italia, ovvero Maurizio Rosi, il cui umorismo spontaneo si sposa alla perfezione con quello surreale e irresistibile di Bagnato.

Il nuovo impegno, che si affianca agli spettacoli dal vivo, è in realtà televisivo. Sul canale 65 Alma Tv, per l’Argonauta, andranno infatti in onda due puntate in cui Bagnato, Rosi & Co saranno protagonisti: martedì 18 aprile alle 19 e in replica mercoledì 19 aprile alle 11 sarà la volta di una performance tutta dedicata a Foligno. Ma non basta, lunedì 5 maggio alle 19 e poi, in replica, lunedì 8 maggio alle 11 sarà trasmessa la seconda puntata con un mix tra Sicilia e Foligno, su cui i diretti interessati non aticipano nulla nei dettagli ma che preannuncia quelle battute acchiappa-risate cui ormai Bagnato e i suoi colleghi ci hanno abituato. E come non ricordare, a proposito di Massimo Bagnato, il tormentone ’Semo gente de Fuligno’, canzoncina ironica e divertente rimasta nella memoria di tanti. Quanto a Maurizio Rosi, pur facendo nella vita di tutti i giorni un altro lavoro, va detto che la passione per lo spettacolo non lo ha mai abbandonato, visto che da ragazzo si è dedicato alla danza ed ha fatto parte anche del corpo di ballo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello in storiche trasmissini televisive. E ora, col suo amico Massimo, ha trovato un sodalizio davvero vincente.