“Baccanti - Opera Moderna“ irrompe al San Carlo

Una nuova scommessa per “Innuendo Accademy“ che oggi porta in scena al Teatro San Carlo in doppia recita (alle 17.30 e alle 21) il suo nuovo spettacolo “Le Baccanti - Opera Moderna“, con la regia di Paolo Baiocco che ha curato anche l’adattamento e con Lorenzo Dionigi aiuto regia e coreografie di Lucia Dionigi e con attori, musica e voci dal vivo. E’ una rilettura delle celeberrima tragedia di Euripide che vuole sottolineare la modernità dell’opera. Per questo la messinscena rinuncia all’armamentario delle regie classiche, come scenografie, costumi e impostazione e accademica, per recuperare invece una freschezza e un ritmo da dramma moderno, con l’obiettivo dichiarato di conquistare anche e soprattutto gli spettatori giovani e far conoscere il capolavoro. Per questo si darà un ruolo imporrante alla parte musicale e coreografica, così da trasformare la tragedia antica in una sorta di opera rock del XXI secolo, recuperando la trazione che fondeva parola recitata, canto e danza. I protagonisti sono Filippo Scarponi, Dimitri Pianese, Matteo Angeletti, Emanuele Pirinei, Lucia, Dionigi, Mattia Tomassini, Diego Falchetti, Elia Bigi e nei ruoli delle baccanti Ilaria Sberna, Alice Bartocci, Irene Bonazzi Bonaca, Gloria Granato, Rebecca Nannolo e Agnese Catanossi. Effetti sonori e canto sono eseguiti rigorosamente dal vivo dagli stessi attori in scena. Info e prenotazioni al 3339495220, biglietti in vedita sul sito www.innuendoacademy.net.