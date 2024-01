Scoppia la lite per una ragazzina: ferito con una coltellata a 14 anni dalla baby gang

Perugia, 13 gennaio 2024 – Un taglio all’addome al culmine della lite. Iniziata ai giardinetti, proseguita al centro commerciale, davanti ai clienti comuni. E culminata nel parcheggio delle attività antistanti, mentre sul posto arrivava la polizia. Lo scenario è quello di Ellera di Corciano, nell’area commerciale appunto dove i giovanissimi sono soliti incontrarsi. In questo caso, però, per scontrarsi. Per futili motivi. Forse una rivalità per una ragazzina.

Forse - ed è il timore che maggiormente preoccupa - un regolamento di conti tra gruppi di adolescenti, la lite è degenerata nel ferimento, con un’arma da taglio, di un quattordicenne. La squadra mobile della questura conduce le indagini, partendo dai video delle telecamere di sicurezza dell’area dove l’episodio è accaduto, e dai racconti di eventuali testimoni.

Gli investigatori, una volta arrivati nel parcheggio, sono riusciti a individuare diversi ragazzini presenti all’accaduto. Le loro posizioni sono al vaglio della polizia, anche se, a quanto è stato possibile apprendere, non sarebbe stata formalizzata una denuncia.

Il ragazzino ferito, trasportato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia per essere medicato per le ferite riportate, è stato ricoverato e ha trascorso la notte in ospedale, per essere poi dimesso nelle prime ore della mattinata di ieri.

Secondo quanto ricostruito a ora, due gruppi di ragazzi avrebbero iniziato a litigare in un parco della zona della vicina frazione di San Mariano, per poi venire in contatto all’interno del centro commerciale. Finite le prime scaramucce, i gruppi si sarebbero portati all’esterno dopo una sorta di inseguimento per i corridoi della struttura. Gli addetti alla sicurezza, che vigilano grazie all’ausilio di cinquanta telecamere a circuito chiuso e con turni rinforzati nei momenti di maggiore affluenza, sono intervenuti quando i ragazzini erano riusciti già usciti dal centro e si erano dileguati.

Dileguati sì, ma per poi – come accertato – fronteggiarsi nuovamente nel piazzale che si trova dall’altro lato della strada, a servizio degli altri negozi. Ed è in quest’ultimo scontro che è avvenuto il ferimento del 14enne. Un atto gravissimo, che per ora non avrebbe ancora un responsabile. Le indagini vanno avanti, mentre a Corciano, la prossima settimana, è previsto un sopralluogo con i vertici della forze dell’ordine che segue l’incontro del sindaco Lorenzo Pierotti con il prefetto Armando Gradone per chiedere proprio una presenza rafforzata degli uomini in divisa.