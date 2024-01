Azione univeristaria: "Stazione alta velocità. Servizio importante"

"Azione Universitaria Perugia accoglie con soddisfazione la notizia dell’individuazione del sito di costruzione della nuova stazione ferroviaria per l’alta velocità a Creti. Un ulteriore passo verso la definitiva rottura dello status d’isolamento in cui la nostra Regione versava fino a 4 anni fa. Ciò fa parte di un progetto di valorizzazione del trasporto pubblico che con l’imminente rifacimento dell’FCU, il Pass TPL-UniPG a soli 60 euro per ulteriori 3 anni, il mantenimento dell’attuale servizio giornaliero del FrecciaRossa e altri progetti".