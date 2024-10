Azione, Calenda sbarca a Perugia : "Proietti serve a questa regione"

PERUGIA - "Riteniamo che una lista fatta da moderati, riformisti e liberali può prendere il voto di chi si sente di centro ma che ritiene che la candidatura di Stefania Proietti sia quella giusta per governare l’Umbria". Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, è sbarcato ieri a Perugia per la presentazione della lista Umbria Futura che si è tenuta a Perugia insieme ad altri leader nazionali come Enzo Maraio (Psi) e Salvatore Piro (vicesegretario del Partito repubblicano). "Sosteniamo la Proietti - ha spiegato Calenda - perché è un ottimo sindaco, che ha gestito Assisi che ha un tema fondamentale di flussi turistici, e si candida a governare una Regione che ha avuto momenti difficili specialmente sulla questione della sanità, per noi centrale. La sosteniamo anche perché è moderata e una figura così è quello che serve a questa regione. Moderata non solo in termini di valori ma perché approccia i temi come sanità e politica industriale in modo pragmatico". Per Calenda quindi "sarà portato avanti un lavoro con grande pragmatismo. Perché - ha spiegato - il nostro approccio non è mai ideologico ed estremista ma sempre sulle cose, con una priorità assoluta per la sanità ma anche per la questione industriale che sta colpendo duramente anche questa regione". Umbria Futura, come è stato ricordato, è la lista che Azione, Partito socialista italiano, Partito repubblicano e Più Umbria Riformista (che racchiude Più Europa Umbria e i civici che ruotano intorno a Massimo Monni) hanno creato con l’obiettivo di rappresentare "un’area riformista, popolare e moderata" all’interno della coalizione di centrosinistra e civici.