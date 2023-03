"Aziende in cerca C’è la banca dati"

Ecipa Intermedia Agenzia per il lavoro accreditata con la Regione Umbria è una divisione di Ecipa e fa parte del sistema Cna Umbria. "Attraverso la rete di oltre 10.000 imprese associate a quest’ultima e grazie ai numerosi studenti che ogni anno frequentano i corsi di formazione di Ecipa, collega chi cerca lavoro con le aziende che hanno posizioni aperte su tutto il territorio umbro. Le persone che cercano lavoro - spiega Fiabio Matera - hanno numerosi vantaggi nell’affidarsi a Ecipa Intermedia". Quali dunque i vantaggi? "il servizio è completamente gratuito; orientamento e formazione sono utili ed efficaci, perché in linea con le tendenze del mercato del lavoro; le offerte di lavoro saranno sempre in linea con le aspettative e con il profilo professionale della persona; tutte e tutti riceveranno supporto e assistenza in fase di selezione e assunzione". Che chance ha chi cerca lavoro? "Può Accedere al portale dedicato (ecipaintermedia.it ) per candidarsi per le offerte attive al momento; inviare la propria candidatura così da essere chiamati nel momento in cui si aprono posizioni in linea con il proprio curriculum vitae". E le aziende? "Rivolgendosi a Ecipa Intermedia avranno assistenza da un’organizzazione che conosce il mercato del lavoro; un’accurata pre-selezione dei candidati, affidata a professionisti specializzati in questo campo; completa gestione delle procedure burocratiche del caso". Ecipa Intermedia si trova a Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello. Per informazioni chiamare o inviare un messaggio WhatsApp allo 075 5173143 oppure inviare un’email [email protected]; [email protected]

