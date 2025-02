Aziende eugubine protagoniste al ’Festival dell’Umbria’ in Brasile

GUBBIO – Anche se si vive a migliaia di chilometri dall’Umbria, il richiamo della terra natale si fa sempre sentire. Così l’associazione Umbri in Brasile, presieduta da Norma Calisti, gli scorsi 28 e 29 gennaio ha promosso il progetto "Festival dell’Umbria – olio, vino e tartufi" per avvicinare le piccole imprese umbre al mercato brasiliano. L’iniziativa è inserita nel più ampio programma della Festa della Regione Umbria all’estero, ed è stato condotto da Cecilia Bartolini per l’area produttiva di Gubbio, con lo chef ed enogastronomo Sauro Scarabotta, eugubino di nascita che da anni vive a San Paolo e nel luglio scorso aveva accompagnato la delegazione italiana paralimpica a Parigi come chef, per il menu e Valéria Ranocchia in rappresentanza degli imprenditori brasiliani. Hanno partecipato come espositori le realtà imprenditoriali eugubine Bartolini Tartufi, Opera Lo Zafferano, Giuliano Trippetta Bollicine, Olio Brecce Rosse Evo e Gubbio Salumi. Nella manifestazione sono stati coinvolti vari imprenditori brasiliani nel ramo della ristorazione.