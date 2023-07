Avanza la nuova Contessa La galleria cambia volto

Il cantiere della ’Contessa’ è sicuramente uno dei più seguiti del territorio, vista l’importanza dei lavori a livello di collegamenti e viabilità. Le operazioni di rifacimento del viadotto stanno comunque procedendo a passo spedito, operando su due fronti: il viadotto ’Contessa’ e la galleria adiacente ad esso. Per quanto riguarda il ripristino strutturale della galleria, gli interventi sulle fondazioni sono ormai ultimati e la realizzazione della nuova struttura interna è in corso d’opera. La fase successiva servirà a costruire la parte elettrica e impiantistica.

Anas ha inoltre comunicato che i lavori di rifacimento e riqualificazione del viadotto sono completi al 30%, circa un terzo del totale, in piena linea con la tabella di marcia prevista ad inizio cantiere. Scendendo nel dettaglio, terminato lo smontaggio del vecchio impalcato a metà giugno, sono stati eseguiti i rinforzi delle spalle e sono ora in corso le operazioni di rinforzo delle cinque pile esistenti. Per la posa del nuovo impalcato, che sarà di metallo, si dovrà attendere comunque il prossimo mese, quello di agosto. È bene ricordare che questi lavori rientrano nel piano di riqualificazione della SS452 partito nel 2019. Passando alla viabilità, i residenti attendono ancora una risposta sull’installazione di un semaforo lungo la vecchia Contessa, per consentire alla circolazione di svolgersi nei due sensi di marcia. Una soluzione, questa, che accelererebbe di molto i tempi di collegamento per arrivare a Gubbio.

I lavori di ripristino di entrambe le opere, per un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro, come detto, rientrano nell’ambito del piano di riqualificazione della strada statale 452 “della Contessa”, avviato da Anas a partire dal 2019, in seguito alla presa in gestione dell’infrastruttura ex regionale. Nell’ambito dello stesso piano Anas ha realizzato anche i lavori di risanamento della pavimentazione sull’intero tracciato, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzole di sosta, ultimati nel 2020 per un investimento di 2,5 milioni di euro.