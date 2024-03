Autovelox sul Raccordo, questi sconosciuti

Anche ieri un altro paio di incidenti sul Raccordo hanno mandato in tilt mezza città. E l’occasione di ieri tra Anas e Regione è stata quella di ribadire la necessità di interventi in quel tratto. Ma nel frattempo si potrebbe agire anche – e non solo – sulla prudenza. A quanto pare, infatti, gli autovelox prima della galleria dei Volumni e quelli di Collestrada non vengono utilizzati da tempo. Eppure c’è una convenzione Anas-Polizia Stradale, affinché possanno essere messi in funzione senza la presenza della pattuglia. Su questo abbiamo sollecitato l’assessore alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, affinché sensibilizzi Prefetto e Stradale sul tema, dato che una velocità contenuta potrebbe ridurre il numero e la gravità degli incidenti con benefici evidenti su molti fronti. Ma è noto che ai politici la parola "autovelox" non piace molto, men che meno in procinto di elezioni. Melasecche però ha detto che "si farà portavoce della questione con gli organi preposti". Ed è quello che speriamo tutti. A questo proposito, lungo i tratti delle due arterie a ridosso del capoluogo regionale, Anas ha quasi ultimato i lavori per l’installazione di 24 pannelli a messaggio variabile e 60 telecamere intelligenti che consentiranno di fornire informazioni in tempo reale agli automobilisti circa i tempi di percorrenza, incidenti, deviazioni o cantieri per l’accesso all’area urbana di Perugia. Anas ha fatto interventi impoirtanti sulla segnaletica verticale che è stata sostituita integralmente su E45 e Raccordo.