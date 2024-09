Autodemolizione in fiamme. Analisi dell’Arpa

Incendio all’autodemolizione Ciotti di Deruta. Allarme per le fiamme e il fumo visibili anche a distanza. Grazie al rapido intervento e all’utilizzo di schiumogeni di ultima generazione, il fuoco è stato rapidamente domato. Non si registrano feriti o intossicati. Quando la situazione era tornata sotto controllo, i tecnici Arpa hanno effettuato i rilievi necessari a misurare la qualità dell’aria e valutare eventuali azioni per la messa in sicurezza della zona. Possibile che il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, disponga un’ordinanza, in via cautelativa, sull’area maggiormente interessata .