Autobus senza passeggeri finisce in un fosso

Città di Castello (Perugia), 21 gennaio 2025 - I vigili del fuoco di Città di Castello nella prima mattina di oggi, martedì 21 gennaio, si sono mobilitati per recuperare un autobus finito in un fosso a Pistrino (località Olmitello, nel comune di Citerna). Fortunatamente il mezzo era vuoto, in quanto non stava trasportando passeggeri, e dunque non ci sono feriti o danni, neanche a carico del conducente.

Le operazioni, piuttosto complesse, hanno richiesto il supporto dell'autogru proveniente dal Comando di Arezzo. La manovra è durata circa due ore, ma alla fine grazie all'impegno di uomini e mezzi il pullman è stato recuperato e rimesso su strada. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato sollecitato con urgenza in quanto l'autobus ostruiva la carreggiata ed era necessario rimuoverlo al più presto.