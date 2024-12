Pauroso incidente stradale sul raccordo: nello schianto auto va a fuoco. Un ferito grave

Perugia, 13 dicembre 2024 – Pauroso incidente stradale alle prime luci dell’alba di oggi, 15 dicembre, lungo la Perugia-Bettolle. Intorno alle 7 tre veicoli si sono scontrati

tra lo svincolo di Passignano ovest e Tuoro sul Trasimeno. Uno dei veicoli nel violentissimo impatto è andato a fuoco. Due le persone ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, sul posto presenti anche la polizia stradale e il personale l’Anas.

La circolazione è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni ottimali del tratto di strada interessato. I veicoli in direzione Bettolle vengono deviati a Passignano Ovest direzione A1, quelli in direzione Perugia proseguono nell’area di cantiere.