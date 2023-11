Auto ’speciale’ donata alla Croce Rossa

ORVIETO Una multinazionale sempre più legata alle esigenze della comunità e coinvolta nel tessuto sociale. E’ la Welcare, specializzata nella produzione di dispositivi medici per la cura della pelle, la cui fondatrice Fulvia Lazzarotto ha donato al Comitato orvietano della Croce Rossa un’auto adibita al trasporto di persone non autosuffienti. La consegna è avvenuta nelle mani di Luigi Manieri, commissario della Cro e di una rappresentanza di volontari. "Il nostro nucleo di volontari esegue una media di 5mila interventi ogni anno, la collaborazione con aziende come Welcare è per noi fondamentale. In Fulvia Lazzarotto abbiamo trovato un importante punto di riferimento, una persona di grandissima sensibilità nei confronti della realtà orvietana come dimostrano i suoi molteplici impegni in campo sociale" dice Manieri. Una parte minoritaria dei costi legati all’acquisto dell’auto speciale (una Opel Combo) è stata sostenuta dall’imprenditore Cristiano Maggi. "L’attenzione verso il sociale fa parte del Dna di Welcare-spiegaLazzarotto-, la collaborazione con la Croce Rossa di Orvieto rappresenta per noi anche la possibilità di testare al meglio alcuni prodotti e la loro possibilità di utilizzo ottimale in ambienti come le ambulanze. Recentemente, l’azieda ha sviluppato un nuovo prodotto per le cure del primo soccorso". Welcaresi accinge ad ampliare il proprio stabilimento di Bardano con nuove assunzioni.