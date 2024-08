Auto ribaltata: cinque feriti, uno gravissimo

ORVIETO E’ di cinque feriti, di cui uno in maniera gravissima, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri in mattina lungo la carreggiata nord dell’Autostrada del Sole, all’altezza di Fabro. Si tratta di cinque persone di nazionalità straniera. Il tratto di A1 teatro dell’incidente è r imasto chiuso durante le operazioni di soccorso per poi essere riaperto inizialmente su un’unica corsia.

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, i cinque erano a bordo di un solo veicolo che per cause in via di accertamento si è ribaltato, restando comunque in carreggiata. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l’elisoccorso per il ferito più grave. Impegnati nei soccorsi anche i vigili del fuoco e il personale della di Autostrade per l’Italia in servizio ad Orvieto. Nel tratto coinvolto dall’incidente si sono formati alcuni chilometri di coda, gradualmente in via di smaltimento. . Il ferito più grave è stato trasportato all’ospedale di Perugia, gli altri in quello di Orvieto. Nel primo pomeriggio è stata quindi totalmente liberata la carreggiata nord dell’Autosole nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro dove si è verificato l’incidente. Il traffico è quindi ripreso rgolarmente. Sulle cause dell’incidente restano in svolgimento gli accertamenti della polizia stradale.