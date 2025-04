Chiedono il biglietto del bus a un gruppo di ragazzi, autista e controllore aggrediti a Perugia

Perugia, 16 aprile 2025 – Un controllore e un autista di BusItalia sono stati aggrediti nella tarda serata di sabato 12 aprile, nei pressi della stazione Fontivegge di Perugia, mentre erano in servizio. Lo denunciano le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil dell'Umbria le quali raccontano che, «semplicemente per aver chiesto un ticket, i lavoratori sono stata aggrediti da dei ragazzi che sono oggi probabilmente sotto il vaglio degli inquirenti».

«Non è più accettabile - ribadiscono i sindacati in una nota - questa condizione di grande criticità in tema di sicurezza sui bus e su tutti i mezzi pubblici. Non è più accettabile andare al lavoro e rischiare di tornare a casa con lesioni per otto giorni di prognosi, quando va bene, e con braccia rotte e quant'altro, quando va male. Nei bus, nei treni e nei mezzi pubblici in generale, accade troppo spesso che chi svolge il proprio lavoro viene aggredito nelle circostanze più variabili e impreviste. Chiediamo più sicurezza a bordo dei mezzi pubblici».

«Chiediamo - concludono Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil - un intervento robusto in merito, non solo al Governo, ma anche alla Regione e alle aziende che gestiscono i trasporti in Umbria. La sicurezza è in seno al datore di lavoro e le aziende devono mettere in atto tutte quelle azioni atte a garantire il servizio e la sicurezza dei propri dipendenti. Intanto chiediamo un tavolo urgentissimo con le aziende e con la prefettura per arrivare a un protocollo che metta a garanzia la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nella nostra regione».