Aggressione a Panzano: Simone Porri derubato e ferito gravemente

"Mi sono sentito aggredire da dietro, mi ha rubato le borse e mi ha colpito ripetutamente fino a farmi svenire". È il drammatico racconto di quanto accaduto sabato pomeriggio a Simone Porri, 38 anni di Panzano, che lui stesso ricostruisce. "Tornavo con l’autobus da Firenze, da un colloquio di lavoro. Sono arrivato in piazza Bucciarelli e sono sceso dalla porta posteriore. Ho fatto pochi passi e sono stato aggredito, da dietro. Sono caduto per terra, ho visto uno che mi rubava le borse che avevo con me e dove dentro c’erano effetti personali, documenti, soldi. Poi mi ha anche frugato nelle tasche e mi ha colpito ripetutamente con calci e pugni".

La voce di Simone Porri è tesa mentre racconta. "Non conoscevo chi mi ha aggredito, ma ho scoperto poi che è un personaggio non nuovo a questi gesti. Basta guardarlo e lui si scatena. E io forse, anche senza volerlo, l’ho guardato mentre era sul pullman", continua Porri. "Certo è stato un gesto sleale, vigliacco, mi ha preso alla sprovvista, da dietro. Se si fosse presentato davanti non so come sarebbe andata a finire". La scena dell’aggressione non è passata certo inosservata. Sabato alle 18 la piazza era piena di gente così come numerosi erano i passeggeri del bus. "So che qualcuno ha fatto un video che è stato consegnato ai carabinieri dai quali sono andato per sporgere denuncia. In caserma mi hanno fatto vedere alcune foto e ho riconosciuto chi mi ha derubato e colpito".

L’aggressore ha provocato numerose lesioni sul volto di Porri. "Ho una ferita con 8 punti sul naso, mi rimarrà per sempre la cicatrice e venerdì andrò ad una visita dove mi diranno se dovrò operarmi o meno al setto nasale, 4 punti sul mento e 2 dentro la bocca. Sul momento non mi ero reso conto di quanto mi avesse fatto male. Poi ho visto tutto quel sangue quando mi sono guardato ad uno specchio mi davvero preoccupato". L’autore dell’aggressione potrebbe essere un giovane magrebino di circa 25 anni, non nuovo a gesti simili, tutti avvenuti a Panzano. Il giovane, che non è noto dove risieda, colpisce e poi riesce a dileguarsi. A febbraio vittima era stato un autista di Autolinee Toscane in servizio sulla corsa delle ore 6.50 della linea 365 che da Panzano conduce a Firenze. Aveva chiesto al magrebino e per tutta risposta aveva ricevuto uno schiaffo. In quel caso intervennero i carabinieri per i rilievi e scattò la denuncia d’ufficio.

Tra gli episodi attribuiti al magrebino, quello che a gennaio un ragazzo si è beccato una schiaffo perché si voleva sedere su un sedile del bus troppo vicino a lui. Un adulto era intervenuto e detto di voler chiamare i carabinieri e anche lui si era beccato un destro. Tra gli episodi ci sarebbe anche uno capitato per strada a Panzano quando si è rivolto ad una ragazza con un apprezzamento non proprio galante e questo ha scatenato la reazione del fidanzato della giovane donna.

