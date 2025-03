autista di furgone

TERNI I carabinieri hanno denunciato un 28enne, conducente di un furgone di un corriere nazionale, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica della guida in alterazione psico-fisica per uso di droghe. I militari hanno fermato il furgone per un controllo nella zona ovest della città, notando il mozzicone di uno spinello.

Nel pacchetto di sigarette veniva quindi rinvenuto un altro spinello di marijuana già confezionato. L’attività veniva poi estesa al domicilio e permetteva di recuperare e sottoporre a sequestro complessivamente 52 grammi di marijuana e circa 11 di hashish, che venivano custoditi all’interno di barattoli in vetro, oltre a un bilancino di precisione. L’uomo, essendo stato controllato alla guida del furgone, veniva sottoposto al test salivare preliminare per l’accertamento dell’assunzione delle sostanze stupefacenti, che dava esito positivo in relazione alle droghe leggere. A quel punto è stato invitato a sottoporsi ai conseguenti accertamenti tossicologici mediante accompagnamento in ospedale. Il 28enne si è però rifiutato di sottoporsi alle verifiche sanitarie, rimediando la denuncia.