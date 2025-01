Auditorium San Fedele. Terminato il restyling

MONTONE - Il borgo arietano si riappropria di un suo pezzo pregiato. Si tratta dell’auditorium San Fedele riqualificato e trasformato in sala polivalente per concerti conferenze, mostre. L’intervento rientra nel contesto della “Valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale - paesaggistico dell’Alta Umbria“ sviluppato con una spesa di 120mila euro, di cui 85mila finanziati dal Gal Alta Umbria e il resto con fondi propri del Comune. L’ex chiesa di San Fedele, adiacente al teatro lungo corso Garibaldi in pieno centro storico, è stata valorizzata facendo risaltare i suoi elementi peculiari: gli affreschi ritrovati e restaurati negli anni e l’antico organo Morettini, tornato all’antico splendore e perfettamente funzionante. Un sistema audiovisivo, pensato per conferenze e presentazioni e dimensionato alla spazio si integra con le nuove sedute; l’impianto di illuminazione è basso consumo, con vari scenari possibili. "La riqualificazione che ha interessato l’auditorium – dice il sindaco Mirco Rinaldi – ci restituisce una nuova sala polivalente, dotata delle migliori tecnologie audiovisive".

Pa.Ip.