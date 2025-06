Atti osceni in biblioteca davanti a tre studentesse: denunciato

Perugia, 28 giugno 2025 - Tre studentesse in biblioteca, il silenzio, i libri. Quando le ragazze sono state turbate dai comportamenti di un uomo all'interno dei locali di una delle Biblioteche comunali dove le giovani erano andate per studiare. Si tratta di un cinquantenne, residente nel Comune di Perugia, già noto alle dipendenti della struttura per precedenti comportamenti non adeguati al contesto di un ambiente pubblico, frequentato tra l'altro anche da scolaresche.

"Il soggetto - riferiscono gli addetti della Biblioteca - non aveva mai commesso atti di autoerotismo alla presenza degli utenti, come accaduto invece nel caso delle studentesse che, turbate da quanto accadeva, hanno chiesto aiuto al personale del front office, che ha immediatamente allertato la Polizia Locale".

A seguito della querela delle tre giovani, l'uomo è stato denunciato per molestie e disturbo alla persona e dovrà rispondere anche del reato di atti osceni in luogo pubblico. La Biblioteca luogo della vicenda è oggetto di monitoraggio per evitare che fatti di tale gravità possano accadere di nuovo in considerazione soprattutto della giovanissima età della maggior parte dei frequentatori.