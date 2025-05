Attesa per il Todi Festival. Oggi c’è la presentazione

Il sipario oggi si alza su una delle più importanti iniziative culturali cittadine. Il Todi Festival, che è tornato al suo ‘patron’, Silvano Spada, verrà presentato oggi in anteprima nazionale, alle 12 all’Off Off Theatre di Via Giulia, ultima creatura imprenditorial-culturale di quello che fu l’ideatore e il primo direttore artistico del festival. Oltre cinquanta gli appuntamenti programmati dal 30 agosto al 7 settembre con più di 70 artisti in scena che proveranno a fare di Todi, città della cultura, un modello di eccellenza. Forza Italia, nella persona del segretario Renzo Boschi, torna a rendere plauso all’operato dell’amministrazione, questa volta alla persona dell’assessore Alessia Marta che "ha saputo trasformare la cultura in un motore di sviluppo e coesione per l’intera comunità". "Il Todi Festival – afferma – con il ritorno di Silvano Spada è uno degli appuntamenti più longevi e prestigiosi del panorama culturale italiano. Con una programmazione che abbraccia teatro, musica, arti visive e letteratura, il festival continua a rinnovarsi, offrendo opere inedite, debutti nazionali ed esclusive regionali. E poi l’attenzione all’arte contemporanea, testimoniata dalla presenza dei nomi più prestigiosi del panorama internazionale". La programmazione culturale di questo anno comprende eventi storici e nuove iniziative, dalla stagione di prosa Libri in scena, dalla Festa della Musica all’Umbria Antica Festival, da Note d’estate all’International Opera Master Class, dalla Disfida di San Fortunato ai tornei degli arcieri medievali, fino al Todi International Music Masters e il Festival delle Arti.

