Ast-Arvedi, nuova rampa scorie: "Cantiere finalmente avviato"

L’assessore regionale all’Ambiente, Thomas De Luca, ha fatto insieme ai vertici di Ast-Arvedi un sopralluogo nello stabilimento di Terni, mirato alla verifica del rispetto dei tempi relativi agli interventi previsti dall’Accordo di programma in materia ambientale e di sostenibilità della produzione industriale e in particolare per la realizzazione della nuova rampa scorie. Definita opera strategica per risolvere le annose problematiche relative alle polveri di Prisciano e per il contenimento delle emissioni diffuse, spiega la Giunta. "Si tratta del primo vero passo verso la risoluzione delle polveri di Prisciano, grazie all’Accordo di programma sottoscritto quest’estate – ha spiegato De Luca – ed è un’enorme soddisfazione constatare come dopo oltre dieci anni il cantiere ha preso finalmente avvio. L’intervento avrà l’obiettivo di trattare interamente al chiuso le scorie, abbattendo le emissioni diffuse oggi non captate". L’autorizzazione alla realizzazione è stata rilasciata dalla Regione il 14 luglio a seguito di un percorso lungo e complesso. "Abbiamo voluto verificare in loco il rispetto del programma" ha spiegato De Luca. "Il progetto per la rampa – ha proseguito – è inoltre strategico per il recupero progressivo delle scorie e per la riduzione significativa del loro conferimento in discarica. L’entrata in funzione dell’infrastruttura è prevista, secondo gli obiettivi, entro l’inizio della primavera del 2026. Non abbiamo mai mollato su questo obiettivo e continueremo a vigilare". L’assessore ha ribadito l’impegno della Giunta nel monitoraggio costante. "Nei prossimi mesi – ha detto – attueremo passo dopo passo quanto contenuto nell’Accordo di programma".