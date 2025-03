"Assisi sarà sempre casa tua". L’abbraccio a Papa Francesco per i dodici anni di Pontificato

Le campane della città, il 13 marzo del 2013 suonarono a distesa per salutare e festeggiare l’elezione di Papa Bergoglio, il primo a prendere il nome del santo di Assisi, Francesco. "Nel giorno del dodicesimo anniversario del Pontificato di Papa Francesco, esprimiamo vicinanza e gratitudine al Pontefice, da sempre amico di Assisi, auspicando una sua pronta guarigione e che possa tornare presto nella nostra città, dove lo aspettiamo sempre con gioia e affetto". Così il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, in un messaggio di auguri a Jorge Mario Bergoglio – formulato "a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità assisana" – in occasione dei suoi primi dodici anni da Papa, che ricorrevano ieri con l’invito per una nuova visita. "Siamo tutti molto colpiti – sottolinea Stoppini – dalla forza e dall’esempio di Papa Francesco che, pur vivendo un momento difficile legato al suo lungo ricovero in ospedale, continua a lanciare al mondo messaggi di pace e ad essere simbolo di coraggio e speranza. La sua figura è un punto di riferimento e il suo pontificato, ispirato ai valori francescani, è una testimonianza importante anche per quanti hanno il compito di promuovere il bene comune e di essere a servizio della comunità. Bergoglio è molto legato ad Assisi, lo consideriamo un nostro concittadino per lo stretto rapporto subito instaurato con la nostra città scegliendo il nome del nostro San Francesco e per la sua presenza frequente qui. Gli inviamo gli auguri più calorosi e lo aspettiamo quanto prima possibile in quella che è anche la sua città". E il legame con Assisi è stato, negli anni, forte assai, con ben sei visite: per l’intera giornata del 4 ottobre 2013, il 2 agosto 2016, 20 settembre 2016, 3 ottobre 2020, 12 novebre 2021, il 24 settembre 2022.