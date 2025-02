Assisi protegge il suo cuore. Il centro storico accende i varchi elettronici della Ztl

Verso i varchi elettronici, lavori in corso. Si stanno realizzando opere in vista dell’entrata in vigore del sistema automatizzato per la gestione degli accessi al centro storico: si sta installando una nuova segnaletica, si sta procedendo al montaggio delle apparecchiature necessarie per l’entrata in vigore del nuovo sistema del quale, in verità, si parla da tempo e che ora è approdato alla fase finale. Si sta insomma predisponendo quanto necessario così da consentire poi di avviare le campagne informative (in passato ci sono già stati degli incontri pubblici) e di sperimentazione del sistema.

Di certo l’entrata in funzione dei varchi non avverrà in tempi brevissimi, considerato che si va verso un periodo che vedrà molte giornate da ‘bollino rosso’ legate al Giubileo, alla Pasqua, ai ‘ponti’, alla canonizzazione di Carlo Acutis; per tacere poi delle elezioni. Tuttavia, una volta pronte le infrastrutture necessarie, sarà avviata la sperimentazione per poi andare alla messa a regime del nuovo sistema. La realizzazione dell’accesso automatizzato alla zona a traffico limitato, con l’installazione dei varchi alle porte del centro storico di Assisi, era stata formalizzata con la delibera di giunta del dicembre 2023 che ha poi trovato finanziamento in appositi capitoli di bilancio. Ora un altro passo in avanti con un triplo obiettivo almeno: decongestionare il centro storico da accessi di auto che rendevano impraticabile la città all’interno delle mura, in particolare i turisti, permettere un controllo rigoroso e tutelare i cittadini residenti e gli aventi diritto all’ingresso in città. L’importo per l’attivazione del sistema automatico di regolazione della Ztl è pari a 131.760 e trova copertura finanziaria sul bilancio 2024-2026 con risorse del Comune.

Maurizio Baglioni