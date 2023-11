’Assisi Marathon’ di pace. Col messaggio del Papa

Assisi, 6 novembre 2023 - Papa Francesco ha rivolto un messaggio e la sua benedizione ai partecipanti alla San Francesco Marathon. "Auspico che il significativo evento costituisca una provvida occasione per promuovere i valori umani, cristiani e francescani che allo sport possano assicurare un’anima e una spinta ideale". Queste le parole del Sommo Pontefice nel telegramma, a firma del Cardinale Pietro Parolin, inviato al vescovo Domenico Sorrentino e letto ai partecipanti da don Federico Claure, presidente di Life Running Assisi. Lettura avvenuta dalla loggia della piazza inferiore di San Francesco dopo i saluti del vescovo Sorrentino e del Custode de Sacro Convento fra Marco Moroni, presente il direttore generale della SFM23, Gian Luca Mazzocchio. Dopo il momento ‘ufficiale’ dedicato alla pace in piazza san Francesco, la manifestazione ha preso il via in viale Marconi, con la partenza dei 1900 iscritti complessivi. Dapprima la 10 chilometri, poi la maratona con i suo 42 chilometri e 195 metri e la passeggiata "Vieni con me". Tutte e tre accomunate da "I Bless You Life", ti benedico vita, il manifesto che ha accompagnato la manifestazione che ha avuto poi la sua conclusione a Santa Maria degli Angeli. La maratona è stata vinta da Lorenzo Lotti (Asd Berunners) in 2 ore 36 minuti e 54 secondi; ha preceduto Federico Furiani (Tx Fitness ), Evgenii Glyva (Asd Filippide-Avis C.Lago-Dlf), Alessandro Benerecetti (Asd Tosco-Romagnola) e Matteo Zucchini (Winner Foligno). Nella top 5 femmine prima Federica Moroni (G.S.Gabbi) in 2 ore 55 minuti e 35 secondi davanti a Paola Salvatori, Cristina Mercuri, Federica Poesini e Silvia Torricelli.