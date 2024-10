Assisi, cresce la polizia locale. Ecco i dieci nuovi agenti. Servizio sempre più efficiente

Edoardo Ascione, Katia Baldassarri, Giulia Deangelis, Mara Innocenzi, Luca Laloni, Cristina Nestri, Giulia Passeri, Gianmarco Spuntarelli, Luigi Truppa, Valeria Turi sono i dieci nuovi agenti della polizia locale che sono entrati in servizio, vincitori del concorso bandito a febbraio. Sono stati accolti nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli, dall’amministrazione municipale; ad accompagnarli il comandante della Polizia Locale Antonio Gentili e il vice comandante Enrico Gaudenzi. Con l’ingresso di questi nuovi agenti, l’amministrazione rafforza il proprio impegno a garantire un servizio efficiente e tempestivo, migliorando ulteriormente la qualità della vita dei residenti e dei visitatori. Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza di avere un corpo di Polizia Locale adeguatamente dimensionato e formato, in linea con le esigenze di una città come Assisi. Il suo territorio esteso e il costante afflusso di turisti richiedono una presenza attenta e preparata per gestire la complessità e le dinamiche legate alla sicurezza e all’ordine pubblico. L’incontro ha visto la partecipazione del Segretario generale, Fabrizio Proietti e dei Dirigenti comunali, oltre al comandante Gentili, erano presenti Matteo Castigliego, Patrizia Gaudenzi e Patrizia Laloni, per un momento di presentazione e condivisione. Il concorso, che si è svolto nell’arco di otto mesi, ha previsto un iter selettivo rigoroso con quattro prove. I nuovi agenti sono ora pronti a prendere servizio presso il Comando di Polizia Locale di Assisi.