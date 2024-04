Assisi, 200 eventi per l’estate. Campagna internazionale e torna il cinema alla Rocca

Oltre 200 eventi, con un investimento di circa 270mila euro, finanziati con la tassa di soggiorno: è "Assisi Estate", presentata ieri. Un cartellone molto ricco, di fatto un contenitore che potrà essere ampliato, tra concerti, spettacoli, festival, arte, cultura, natura, aggregazione sociale, valorizzazione degli spazi della città e delle risorse del territorio, che prevede iniziative da maggio a ottobre, con tante novità e conferme di successo. Con il coinvolgimento di tanti soggetti e associazioni del territorio. Fra le curiosità anche il ritorno del cinema in Assisi, con proiezioni, fra agosto e settembre, al Giardino degli Incanti della Rocca maggiore che sarà uno degli spazi protagonisti del cartellone, come il monte Subasio e tanti altri luoghi del territorio.

Il sindaco Proietti ha sottolineato il "grande sforzo di programmare e coordinare l’incommensurabile ricchezza culturale che si produce, di mettere insieme e a frutto le eccellenze del nostro territorio. Da non dimenticare poi gli eventi internazionali come il 10 maggio la tappa a cronometro del Giro d’Italia e il 14 ottobre l’apertura del G7 per l’inclusione e la disabilità". L’assessore alla cultura Veronica Cavallucci ha spiegato che "il calendario della stagione estiva nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di confermare i momenti e le proposte già collaudati nelle scorse estati e nello stesso tempo accogliere le novità e sperimentare le ultime tendenze". "Il fatto di presentarlo oggi, con così tanto anticipo – ha aggiunto l’assessore al turismo Fabrizio Leggio – ci ha permesso di pianificare per tempo tutte le proposte culturali e turistiche. Ora si tratta di rafforzare la promozione e lo faremo anche con una campagna internazionale firmata da Armando Testa".

