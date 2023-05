Assessore esterno a Sinistra-Verdi Gabrielli (Pd) entra in Giunta

L’assessore esterno a Corciano sarà una donna e probabilmente farà riferimento all’area di Sinistra-Verdi, l’unica lista della coalizione che non ha eletto e che ha sfiorato il 4%. Sono queste le ultime indiscrezioni che emergono in vista della nomina della Giunta che il neo sindaco, Lorenzo Pierotti, potrebbe già nominare in giornata. Al suo fianco avrà prima di tutto Sara Motti (Pd), che sarà scelta come vicesindaco cone le stesse deleghe che ha avuto con il precedente Esecutivo (Welfare e Scuola). Conferma anche per Francesco Mangano (sempre Pd). La terza figura dei Dem dovrebbe essere Stefano Gabrielli, segretario comunale e in vantaggio fino a ieri sera su Veronica Munzi (che ha preso qualche voto in più e dovrebbe fare il capogruppo). Il quinto assessore sarà Francesco Cocilovo (Demos) eletto nella lista di Pierotti. Ad AzioneIV andrà la presidenza del Consiglio (Andrea Bacelli).